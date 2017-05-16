Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госадмтехнадзор предотвратил выброс 82 кубометров мусора в Подмосковье 13 мая

Москва Московская область
16 мая, 16:59 UTC+3

Основными нарушителями стали дачники. Общая сумма штрафов составила 659 тысяч рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Подмосковный Госадмтехнадзор предотвратил суммарный выброс дачниками 82 кубометров мусора только за минувшую субботу, 13 мая, в рамках операции "Засада". Как сообщила пресс-служба управления, этот объем сопоставим с размерами железнодорожного вагона или двух КАМАЗов с прицепами.

"В ходе действий сотрудников ведомства был предотвращен сброс 82 кубометров мусора. Владельцы транспортных средств пытались незаконно сбросить мусор со своих садовых участков", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Татьяны Витушевой.

Операция "Засада" - сезонное надзорное мероприятие. Госадмтехнадзор области организует засаду в местах несанкционированных свалок, чтобы привлечь к ответственности лиц, выбрасывающих там мусор. Традиционно основные нарушители - дачники, поэтому начало операции приурочено к открытию дачного сезона.

Сотрудники управления провели операцию в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Щелковском, Орехово-Зуевском, Люберецком, Ступинском, Истринском, Лотошинском, Пушкинском районах, а также в городских округах Егорьевск, Зарайск, Кашира, Дубна, Химки, Долгопрудный, Королев, Шатура и Подольск.

"Инспекторы задержали 56 автомобилей по итогам рейда, 38 из них принадлежали жителям столицы. Общая сумма штрафов составила 659 тысяч рублей", - добавила Витушева.

Госадмтехнадзор в 2016 году в рамках всей операции "Засада" пресек более 1 тыс. попыток сброса мусора на обочинах дорог и задержал более 700 автомобилистов и почти 400 пешеходов. 80% нарушителей были москвичами. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
2
В США умер киноактер Олег Видов
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
5
Украина заблокировала "Яндекс" и "ВКонтакте"
6
Лавров доложил Путину о встрече с Трампом
7
Верховная рада запретила использование георгиевской ленты
Темы дня
Загрузка...
Реклама