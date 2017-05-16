Госадмтехнадзор предотвратил выброс 82 кубометров мусора в Подмосковье 13 мая

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Подмосковный Госадмтехнадзор предотвратил суммарный выброс дачниками 82 кубометров мусора только за минувшую субботу, 13 мая, в рамках операции "Засада". Как сообщила пресс-служба управления, этот объем сопоставим с размерами железнодорожного вагона или двух КАМАЗов с прицепами.

"В ходе действий сотрудников ведомства был предотвращен сброс 82 кубометров мусора. Владельцы транспортных средств пытались незаконно сбросить мусор со своих садовых участков", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Татьяны Витушевой.

Операция "Засада" - сезонное надзорное мероприятие. Госадмтехнадзор области организует засаду в местах несанкционированных свалок, чтобы привлечь к ответственности лиц, выбрасывающих там мусор. Традиционно основные нарушители - дачники, поэтому начало операции приурочено к открытию дачного сезона.

Сотрудники управления провели операцию в Дмитровском, Сергиево-Посадском, Солнечногорском, Щелковском, Орехово-Зуевском, Люберецком, Ступинском, Истринском, Лотошинском, Пушкинском районах, а также в городских округах Егорьевск, Зарайск, Кашира, Дубна, Химки, Долгопрудный, Королев, Шатура и Подольск.

"Инспекторы задержали 56 автомобилей по итогам рейда, 38 из них принадлежали жителям столицы. Общая сумма штрафов составила 659 тысяч рублей", - добавила Витушева.

Госадмтехнадзор в 2016 году в рамках всей операции "Засада" пресек более 1 тыс. попыток сброса мусора на обочинах дорог и задержал более 700 автомобилистов и почти 400 пешеходов. 80% нарушителей были москвичами.