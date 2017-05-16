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Пожар произошел в электричке в Подмосковье

Москва Московская область
16 мая, 18:50 дата обновления: 16 мая, 19:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

В результате пожара никто не пострадал

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту возгорания в электричке на Павелецком направлении Московской железной дороги. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК РФ Татьяна Морозова.

"Проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - сообщила Морозова.

По предварительным данным, 16 мая в 17:50 во время стоянки электрички сообщением Москва - Ожерелье на станции Михнево в одном из вагонов произошло задымление и возгорание на площади 36 кв. метров. По словам Морозовой, все находившиеся в поезде пассажиры были высажены, а загоревшийся вагон отцеплен. В 18:18 возгорание было ликвидировано, пострадавших в результате пожара нет.

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