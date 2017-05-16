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Полигон "Царево" будет закрыт в конце 2017 года

Москва Московская область
16 мая, 19:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Закрытие полигона предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами Московской области

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Полигон "Царево" в Пушкинском районе Московской области будет закрыт в конце 2017 года. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган в ходе рабочей поездки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Полигон "Царево" исчерпал возможности приема отходов и будет закрыт в конце 2017 года с последующей рекультивацией. Это предусмотрено территориальной схемой обращения с отходами Московской области, альтернативы этому решению нет", - заявил Коган.

Жители сельского поселения Царевское многократно обращались в правительство Московской области с просьбами закрыть свалку, которая оказывает негативное воздействие на окружающую среду. Минэкологии МО признало виновниками нарушений ПАО "ЭКОПРОМ", эксплуатирующее объект, и провело в его отношении два административных расследования в 2016 и 2017 годах. Сумма штрафов, вмененных предприятию, достигла 700 тыс. рублей. Однако инспекторы вновь выявили нарушения при эксплуатации полигона, и Минэкологии направило протокол в Пушкинский городской суд с заявлением о приостановке деятельности ПАО.

После рекультивации полигон "Царево" будет оборудован системой удаления свалочных газов и откачки фильтрата. Затем полигон накроют грунтами с плодородным верхним слоем и высадят зеленые насаждения. Рекультивированная территория может быть использована для рекреационных целей, считает Коган.

Ситуация на "Царево" остается под постоянным контролем Минэкологии МО, отмечается в сообщении министерства.

Пятая часть ТБО со всей России утилизируется на территории Московской области, по данным организации "Общественный экологический контроль России", хотя область занимает лишь 0,27% от общей территории страны. Еще в декабре 2016 года Коган заявил, что система утилизации ТБО в Подмосковье устарела и будет серьезно модернизирована в течение трех лет. Так, Минэкологии МО запланировало строительство 5 новых полигонов, обновление 6 старых, остальные устаревшие площадки должны быть закрыты. Итого в регионе к 2019 году появятся 11 современных экологически безопасных сооружений.

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