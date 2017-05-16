Молодые экологи обсудят в Дубне интеграцию новых природоохранных проектов в Подмосковье

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Подмосковный молодежный экологический форум "СтЭКОвка" впервые соберет в Дубне молодых экологов, общественников и депутатов, которые намерены обсудить бережное использование природных ресурсов Московской области. Об этом говорится в сообщении областного министерства экологии и природопользования.
Форум пройдет в Дубне с 18 по 20 мая. "Ожидается, что в нем примут участие более 300 человек: студенты экологических кафедр подмосковных вузов, члены общественных организаций экологической направленности, школьники, депутаты всех уровней", - отмечается в сообщении.
Форум "СтЭКОвка" был организован в этом году Московской областной думой совместно с Минэкологии региона и подмосковным отделением "Молодой Гвардии". Участники мероприятия будут обсуждать бережливое использование природных ресурсов Московской области и варианты интеграции новейших экологических проектов в культуру и быт региона.
Программа форума включает тематические дискуссионные площадки, круглые столы, деловые игры, защиты проектов в командах, творческие и досуговые мероприятия и даже "Бодрое утро" и "Эко-сон". Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган намерен выступить перед участниками форума в ходе дискуссии формата open space, и провести эко-квест "Стратег".
Участники игры будут моделировать ситуацию в отрасли обращения с отходами, принимать решения о необходимости строительства объектов переработки и утилизации.
"Очень важно привлекать к решению экологических проблем именно молодежь. Молодые люди быстрее и органичнее впитывают экологическую культуру, они креативны и генерируют массу интересных идей. Я уверен, что "СтЭКОвка" станет еще одной хорошей площадкой для объединения людей, которые хотят реальными делами улучшить экологическую ситуацию в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова Когана.