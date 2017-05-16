Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.05:
$ 56.26
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Молодые экологи обсудят в Дубне интеграцию новых природоохранных проектов в Подмосковье

Москва Московская область
16 мая, 19:51 UTC+3

Планируется, что в форме примут участие более 300 человек, в том числе депутаты, представители общественных организаций экологической направленности, студенты и школьники

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Подмосковный молодежный экологический форум "СтЭКОвка" впервые соберет в Дубне молодых экологов, общественников и депутатов, которые намерены обсудить бережное использование природных ресурсов Московской области. Об этом говорится в сообщении областного министерства экологии и природопользования.

Форум пройдет в Дубне с 18 по 20 мая. "Ожидается, что в нем примут участие более 300 человек: студенты экологических кафедр подмосковных вузов, члены общественных организаций экологической направленности, школьники, депутаты всех уровней", - отмечается в сообщении.

Форум "СтЭКОвка" был организован в этом году Московской областной думой совместно с Минэкологии региона и подмосковным отделением "Молодой Гвардии". Участники мероприятия будут обсуждать бережливое использование природных ресурсов Московской области и варианты интеграции новейших экологических проектов в культуру и быт региона.

Программа форума включает тематические дискуссионные площадки, круглые столы, деловые игры, защиты проектов в командах, творческие и досуговые мероприятия и даже "Бодрое утро" и "Эко-сон". Министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган намерен выступить перед участниками форума в ходе дискуссии формата open space, и провести эко-квест "Стратег".

Участники игры будут моделировать ситуацию в отрасли обращения с отходами, принимать решения о необходимости строительства объектов переработки и утилизации.

"Очень важно привлекать к решению экологических проблем именно молодежь. Молодые люди быстрее и органичнее впитывают экологическую культуру, они креативны и генерируют массу интересных идей. Я уверен, что "СтЭКОвка" станет еще одной хорошей площадкой для объединения людей, которые хотят реальными делами улучшить экологическую ситуацию в Подмосковье", - приводятся в сообщении слова Когана.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В США умер киноактер Олег Видов
2
Путин наделил ФСБ правом изымать земельные участки и объекты имущества для госнужд
3
"Яндекс" назвал действия властей Украины санкциями против самих украинцев
4
Сборная России проиграла команде США и заняла второе место в группе на ЧМ
5
Кремль не намерен отвечать на вопрос Познера к Путину по приговору Соколовскому
6
Биография Олега Видова
7
По факту взрыва газа в доме в Волгограде допрошены более 30 человек
Темы дня
Загрузка...
Реклама