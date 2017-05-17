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В Подмосковье на 13% снизилось количество детей, оставшихся без родительской опеки

Москва Московская область
17 мая, 10:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

Сейчас в Московской области выявлено 544 ребенка, оставшихся без попечения, за такой же период 2016 года - 621 ребенок

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Количество детей, оставшихся без опеки родителей, в Подмосковье снизилось на 13% с начала 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"С начала 2017 года выявлено 544 ребенка, оставшихся без попечения, за такой же период 2016 года - 621 ребенок", - пояснили в пресс-службе.

Как сообщила Забралова, с начала года органы опеки и попечительства в Подмосковье устроили в семьи 570 детей, оставшихся без попечения родителей. Это сопоставимо с аналогичным периодом прошлого года, когда в семьи было устроено 580 детей.

Сейчас в Подмосковье работают 73 службы сопровождения замещающих семей, которые оказывают бесплатную консультационную поддержку. Желающие принять ребенка в семью должны обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства и пройти обязательное обучение в школе приемных родителей.

"С начала 2017 года в школах приемных родителей Московской области прошли подготовку более 900 человек", - отметила Забралова.

Потенциальные родители имеют право получить полную информацию о ребенке, в том числе о наличии у него родственников, братьев и сестер. Кандидаты должны письменно подтвердить, что ознакомлены с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка, и могут провести независимое медицинское освидетельствование. При этом ребенок может быть передан в семью только после того, как будет налажено общение с будущими родителями.

Министерство образования Московской области специально создало сайт "Усыновление в Московской области", где публикует подробную информацию об устройстве детей, оставшихся без попечения родителей.

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