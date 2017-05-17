Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.05:
$ 56.74
€ 62.96
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Подмосковья разработают бренд для обновленного эко-парка "Пехорка-парк"

Москва Московская область
17 мая, 13:19 UTC+3

Власти планируют создать в городском парке "Пехорка" аттракционы, пляжи и детские площадки

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья разработают бренд для обновленного эко-парка "Пехорка-парк", чтобы сделать его более узнаваемым. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

"Начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко отметил, что для создания уникального узнаваемого образа парка в дальнейшем будут разработаны элементы айдентики - бренд "Пехорка-парк", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти планируют в 2017-2018 годах провести реновацию Балашихинского городского парка "Пехорка" и превратить его в современный эко-парк с аттракционами, пляжами и детскими площадками. Это один из крупнейших текущих проектов Московской области в сфере строительства рекреационных зон. Власти планируют направить 360 млн всего на реновацию парка, из них 160-190 млн на первую очередь в текущем году. Общая площадь проектируемой части занимает 22 га.

"Существующий парк находится в благоустроенном состоянии с ухоженным лесом и местами для разного вида досуга: вейк-парк, зона барбекю, прокат лодок. Проблема состоит в хаотично образующихся новых объектах и зонах, не берущих в расчет эстетические качества с единственным расчетом на быструю коммерческую прибыль", - рассказал главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

"Парк в Балашихе - исторически-сложившееся место отдыха жителей с развитой системой общественных пространств, обладающий потенциалом развития и трансформации в более крупный эко-парк", - отметил Гордиенко. Также он добавил, что в парке будут созданы системы "ядер" функционального назначения. "Пехорка-парк" имеет интересный рельеф с лесным массивом и системой прудов. Парк граничит с одной стороны с пешеходной улицей Парковая, реализованной в 2016 году, с противоположной стороны - с рекой Пехорка.

Проект "Пехорка-парк" будет участвовать в пятом смотре-конкурсе "Парки Подмосковья", организованном министерством культуры Московской области, добавил Гордиенко. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Афиша 70-го Каннского кинофестиваля
Афиши Каннского фестиваля: от Мэрилин Монро до Брюса Уиллиса
Черноморский флот России
Фото
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
8
Главную новогоднюю ель страны срубили в Истринском лесничестве Подмосковья
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: арестованная в США россиянка Светлана Захарова пройдет проверку на детекторе лжи
2
Японская принцесса Мако выйдет замуж за однокурсника и покинет императорскую семью
3
Песков: Кремль не будет вмешиваться в проект реновации в Москве
4
Human Rights Watch: запретом соцсетей Порошенко нанес удар по свободе слова на Украине
5
В России стартовали продажи Nokia 3310
6
В США умер киноактер Олег Видов
7
В НАТО сочли блокирование российских сайтов на Украине вопросом нацбезопасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама