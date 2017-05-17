МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья разработают бренд для обновленного эко-парка "Пехорка-парк", чтобы сделать его более узнаваемым. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления архитектуры и градостроительства Московской области.

"Начальник Главархитектуры Московской области Владислав Гордиенко отметил, что для создания уникального узнаваемого образа парка в дальнейшем будут разработаны элементы айдентики - бренд "Пехорка-парк", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что власти планируют в 2017-2018 годах провести реновацию Балашихинского городского парка "Пехорка" и превратить его в современный эко-парк с аттракционами, пляжами и детскими площадками. Это один из крупнейших текущих проектов Московской области в сфере строительства рекреационных зон. Власти планируют направить 360 млн всего на реновацию парка, из них 160-190 млн на первую очередь в текущем году. Общая площадь проектируемой части занимает 22 га.

"Существующий парк находится в благоустроенном состоянии с ухоженным лесом и местами для разного вида досуга: вейк-парк, зона барбекю, прокат лодок. Проблема состоит в хаотично образующихся новых объектах и зонах, не берущих в расчет эстетические качества с единственным расчетом на быструю коммерческую прибыль", - рассказал главный архитектор Московской области Михаил Хайкин.

"Парк в Балашихе - исторически-сложившееся место отдыха жителей с развитой системой общественных пространств, обладающий потенциалом развития и трансформации в более крупный эко-парк", - отметил Гордиенко. Также он добавил, что в парке будут созданы системы "ядер" функционального назначения. "Пехорка-парк" имеет интересный рельеф с лесным массивом и системой прудов. Парк граничит с одной стороны с пешеходной улицей Парковая, реализованной в 2016 году, с противоположной стороны - с рекой Пехорка.

Проект "Пехорка-парк" будет участвовать в пятом смотре-конкурсе "Парки Подмосковья", организованном министерством культуры Московской области, добавил Гордиенко.