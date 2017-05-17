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Из-за дефицита парковок в Подмосковье не будут ужесточать штрафы за стоянку на газонах

Москва Московская область
17 мая, 14:55 UTC+3

В этом году в регионе планируют организовать более 1,8 тыс. новых парковок, которые смогут вместить в себя более 72,5 тыс. автомобилей

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Вопрос об изменениях в законодательстве Подмосковья, ужесточающих ответственность за парковку на тротуарах и газонах, нужно рассматривать не ранее чем через два года, когда власти региона решат проблему нехватки паковочных мест. Об этом сообщает пресс-центр Московской областной думы.

"Конечно, существующий дефицит парковок многих, к сожалению, заставляет нарушать закон. Кто-то считает, что решить эту проблему можно только через ужесточение ответственности за нарушения, но пока что мы не видим необходимости пересматривать действующие нормы", - приводятся в сообщении слова спикера Мособлдумы Игоря Брынцалова.

"Идти по пути увеличения штрафов - это не выход, мы должны предоставить людям реальную альтернативу в виде необходимого количества легальных парковочных мест. Только тогда можно будет уверенно сказать, что существенной нехватки машино-мест нет - а Подмосковье планирует решить эту проблему за 2 года, - тогда, возможно, мы и вернемся к вопросу о пересмотре ответственности за нарушение правил парковки", - добавил он.

Брынцалов напомнил, что на сегодняшний день, по данным регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, дефицит парковочного пространства в регионе составляет 280 тыс. машино-мест. Как заявил накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ближайшие два года в Подмосковье оборудуют не менее 300 тыс. парковочных мест.

"Только в этом году запланирована организация более 1,8 тыс. новых парковок, которые смогут вместить в себя более 72,5 тыс. автомобилей. В самом крупном городе региона, 400-тысячной Балашихе, до конца года должно появиться порядка 4 тыс. машино-мест", - сказал Брынцалов. 

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