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Более 10 новых электричек с Wi-Fi выйдут на Рижское и Киевское направления МЖД в этом году

Москва Московская область
22 мая, 9:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Новые электрички оборудованы камерами и системой климат-контроля, в них также предусмотрены места для провоза велосипедов

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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Тринадцать новых электропоездов, оснащенные камерами, биотуалетами, Wi-Fi и системой климат-контроля выйдут на Рижское и Киевское направления Московский железной дороги (МЖД) до конца 2017 года. Об этом сообщает сайт столичной мэрии со ссылкой на заместителя мэра Москвы Максима Ликсутова.

"До конца 2017 года ЦППК (Центральная пригородная пассажирская компания - прим. ТАСС) полностью обновит парк подвижного состава депо "Нахабино" и частично - депо "Апрелевка". Новые современные электрички ничем не уступают лучшим зарубежным аналогам. Они приспособлены для проезда маломобильных пассажиров, там также предусмотрены места для провоза велосипедов", - приводятся на сайте мэрии слова Ликсутова.

Он также отметил, что вагоны электропоездов оборудованы камерами и системой видеорегистрации, а безопасность пассажиров в новых составах обеспечивается благодаря электрическим стоп-кранам, крэш-системам, электропневматическим тормозам и другим современным технологическим решениям.

Новые электропоезда прошли испытания в 2016 году и получили сертификат соответствия техническому регламенту Таможенного союза. Сейчас 14 таких поездов перевозят пассажиров на Рижском и Курском направлениях Московской железной дороги.

Ранее сообщалось, что ЦППК планирует к 2030 году обновить 60% своего парка электропоездов, закупив более 350 составов нового формата.

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