Ребенок погиб после падения с качелей на площадке в Подмосковье

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели ребенка на детской площадке в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

"20 мая 8-летняя девочка на детской площадке на Советской улице села Старая Ситня Ступинского района упала, катаясь на качелях, после чего возвращающимся по инерции сиденьем качели ей был причинен удар по голове. От полученных телесных повреждений девочка скончалась на месте происшествия", - сказали в ГСУ.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Следователи осматривают место происшествия и проводят комплекс необходимых проверочных мероприятий для установления обстоятельств ЧП.