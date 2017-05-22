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Безопасность на последних звонках в школах Подмосковья обеспечат около 5 тыс. человек

Москва Московская область
22 мая, 11:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Последние звонки отпразднуют более 1,2 тыс. школ Московской области

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© Ирина Соколова/ТАСС

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Около 4 тыс. сотрудников полиции и 800 сотрудников частных охранных организаций обеспечат охрану правопорядка на школьных последних звонках в Подмосковье, которые проходят с 19 по 26 мая. Об этом сообщила на пресс-конференции врио начальника 4-го отдела участковых уполномоченных полиции подразделения по делам несовершеннолетних ГУ МВД по Московской области Анна Анохина.

"Торжественные мероприятия пройдут более чем в 1,2 тыс. образовательных учреждениях. На охрану общественного порядка и безопасности будет задействовано 4 тыс. сотрудников полиции, из них около 1 тыс. участковых, 500 инспекторов по делам несовершеннолетних, более тысячи сотрудников патрульно-постовой службы и 740 сотрудников ДПС. Все школы будут обследованы кинологами, охрану правопорядка будут обеспечивать также 221 сотрудник Росгвардии и 801 сотрудник частных охранных организаций", - сказала она, отметив, что участниками последних звонков станут более 83 тыс. школьников.

По словам Анохиной, за каждой школой закреплены сотрудники полиции, на прилегающих территориях школы в обязательном порядке будут находиться сотрудники патрульно-постовой службы и около каждого общеобразовательного учреждения будут выставлены наряды дорожно-патрульной службы для обеспечения безопасности дорожного движения.

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