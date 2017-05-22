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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Популярность акции "Ночь музеев" в Подмосковье выросла на 70% в 2017 году против результатов 2016 года. Об этом сообщили в приемной заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.
"В 2017 году во время культурной акции "Ночь музеев" государственные музеи Подмосковья посетило 14,4 тыс. жителей и гостей области, в 2016 году - 8,5 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова Забраловой.
Акция "Ночь в музее" прошла в Московской области в восьмой раз. Она приурочена к празднованию международного Дня музеев, который отмечается 18 мая с 1978 года в 150 странах мира. В этом году в Подмосковье в мероприятии приняли участие 12 государственных и более 40 муниципальных музеев.