Власти подадут в суд на оператора полигона ТБО в Балашихе после разлива вредного вещества

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области подаст в суд на ЗАО "Заготовитель", которое эксплуатирует мусорный полигон "Кучино" в Балашихе. Компания, несмотря на предписание ведомства, не устранила разлив загрязняющих окружающую среду веществ, сообщает пресс-служба министерства.

Ранее местные жители жаловались на плохой запах и неблагоприятную экологическую обстановку в районе кучинского полигона.

Обращения в феврале 2017 года привлекли внимание Общероссийского народного фронта (ОНФ). Активисты организации провели рейд на полигоне и выявили массовые нарушения природоохранного законодательства, после чего ОНФ обратился в Генпрокуратуру РФ, Росприроднадзор и к главному санитарному врачу с просьбой проверить факты нарушений и принять меры по урегулированию ситуации.

Позже Минэкологии Подмосковья зафиксировало разлив вредного для окружающей среды вещества и предписало его устранить.

"Неисполнение законного предписания Министерства экологии и природопользования Московской области является отдельным правонарушением, материалы которого министерство направит в суд", - говорится в сообщении пресс-службы. Кодекс об административных правонарушениях РФ предусматривает штраф и дисквалификацию руководителя ЗАО "Заготовитель" на срок до трех лет за подобное нарушение.

Кроме того, специалисты министерства проводят проверки по жалобам местных жителей. "Проверки по полигону "Кучино" еще не окончены. Минэкологии будет проводить внеплановые проверки по обращениям, которых в последнее время много поступает от жителей Балашихи", - отметили в пресс-службе.

Полигон ТБО "Кучино", согласно территориальной схеме обращения с отходами, будет эксплуатироваться до 2021 года. Однако договор аренды с ЗАО "Заготовитель" действует до 2019 года и пролонгации не подлежит. Полигон был создан в 1964 году на месте отработанного глиняного карьера. Сейчас, согласно официальным данным, он принимает до 600 тыс. тонн отходов в год.

Система утилизации мусора в Подмосковье устарела и будет серьезно модернизирована за 2017-2020 годы, сообщил в декабре 2016 министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган. Так, Минэкологии запланировало строительство пяти новых полигонов, обновление шести старых, остальные устаревшие площадки должны быть закрыты. Итого, по расчетам властей, в регионе к 2019 году появится 11 современных экологически безопасных сооружений.