В Подмосковье задержан уроженец Средней Азии, разыскиваемый за экстремизм

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Полиция задержала уроженца Средней Азии, находящегося в международном розыске за экстремизм. Об этом сообщается на сайте МВД РФ.

"Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с сотрудниками ФСБ России, ГУ МВД России по Московской области задержан 30-летний выходец из Средней Азии, находящийся в межгосударственном розыске за создание и участие в религиозных экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских и иных запрещенных организациях", - говорится с сообщении ведомства.

По данным МВД, он находился на территории России по поддельным документам.

"В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на экстрадицию задержанного", - добавили в МВД.