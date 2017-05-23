В Подмосковье задержан подозреваемый в незаконном хранении оружия пенсионер

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Сотрудники полиции и ФСБ задержали 66-летнего жителя Подмосковья, подозреваемого в незаконном хранении оружия и боеприпасов. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Задержание проходило в городе Дедовске Истринского района Московской области. В ходе обыска в квартире задержанного обнаружены и изъяты револьвер системы "Наган" с 14 патронами к нему, три предмета, конструктивно схожих с пистолетом и двумя револьверами, а также более 100 патронов различного калибра", - сообщила Волк.

Кроме того, в загородном доме подозреваемого обнаружены и изъяты пистолет Вальтер П38 с шестью патронами к нему, два пулемета, три карабина, два гладкоствольных ружья, а также 11 предметов, конструктивно схожих с гранатами.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов"). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.