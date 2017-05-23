МЧС зафиксировало снижение количества природных пожаров в Подмосковье на 35%

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Количество природных пожаров в Подмосковье снизилось на 35% по сравнению с весной прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов.
"В этом году произошло 58 природных пожаров, из которых 55 - лесные. За аналогичный период прошлого года было зафиксировано 88 природных пожаров, количество лесных снизилось на 24", - сказал Павлов.
По его словам, количество торфяных пожаров также снизилось в этом году - с шести до трех.
Павлов отметил, что в этом году оправдался прогноз о раннем начале пожароопасного периода. "Он начался практически на месяц раньше. 1 апреля были зафиксированы первые очаги возгорания. Несмотря на это, мы выполнили необходимые задачи по недопущению пожаров в майские праздники", - сообщил Павлов, напомнив, что с 1 мая в области введен особый противопожарной режим.
Первый замначальника ГУ МЧС также сообщил, что не более 150 природных пожаров ожидается этим летом в Подмосковье.
"В 2015 году было 2010 пожаров, в 2016 году - 154 природных пожара. Прогноз: если не будет ничего критичного, это будет ежегодное значение. Я могу даже, наверное, дать определенное обязательство: с учетом, что вся подготовка проходила непосредственно с моим участием, на моих глазах, мы не превысим показатель предыдущего года, то есть ориентировочно будет не больше 150 пожаров", - сказал Павлов.