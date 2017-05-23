МЧС зафиксировало 179 нарушений пожарной безопасности в подмосковных лагерях

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МЧС вынесло 179 предписаний о нарушениях пожарной безопасности в подмосковных лагерях. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов.
"Всего на территории Московской области находится 106 оздоровительных лагерей, 24 из них граничат с лесными массивами. На сегодня мы уже проверили все лагеря и вынесли 179 предписаний о нарушении требований пожарной безопасности ", - сказал он, отметив, что к 1 июня, к началу детской оздоровительной кампании, эти нарушения будут устранены.
Кроме того, в каждом лагере будет проведено занятие по пожарной безопасности. Государственная инспекция по маломерным судам также проведет уроки "Научи ребенка плавать" в лагерях, граничащих с водоемами.