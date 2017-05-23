Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.05:
$ 56.5
€ 63.17
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС зафиксировало 179 нарушений пожарной безопасности в подмосковных лагерях

Москва Московская область
23 мая, 11:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

К 1 июня нарушения должны быть устранены, отметил замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. МЧС вынесло 179 предписаний о нарушениях пожарной безопасности в подмосковных лагерях. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов.

"Всего на территории Московской области находится 106 оздоровительных лагерей, 24 из них граничат с лесными массивами. На сегодня мы уже проверили все лагеря и вынесли 179 предписаний о нарушении требований пожарной безопасности ", - сказал он, отметив, что к 1 июня, к началу детской оздоровительной кампании, эти нарушения будут устранены.

Кроме того, в каждом лагере будет проведено занятие по пожарной безопасности. Государственная инспекция по маломерным судам также проведет уроки "Научи ребенка плавать" в лагерях, граничащих с водоемами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В "Гоголь-центре" проходят обыски по делу о хищении
2
В результате взрыва в Манчестере погибли 22 человека
3
Reuters: взрыв на стадионе в Манчестере мог устроить смертник
4
Теракт на стадионе в Манчестере. Хроника событий
5
"Мегафон" компенсирует абонентам потери от сбоя бесплатным трафиком и связью
6
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
7
Forbes: экс-супруга Владимира Потанина собирается взыскать с него еще 850 млрд рублей
Темы дня
Загрузка...
Реклама