В Подмосковье снизилось число жертв техногенных пожаров

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Число жертв техногенных пожаров в Подмосковье снизилось на 7,5% с начала года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов.
"На территории Подмосковья зафиксировано на 3,7% больше техногенных пожаров, чем в прошлом году, 2771 пожар, в аналогичный период прошлого года произошел 2671 пожар. По погибшим количество снизилось на 7,5%. В этом году мы потеряли 161 человека, 174 было в прошлом году", - сказал Павлов.
Представитель МЧС также отметил, что количество пожаров в жилых домах и на дачных участках возрастает в летний период, период отпусков.