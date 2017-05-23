Почти 400 административных дел завели в Подмосковье в этом году за сжигание сухой травы

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Почти 400 административных дел заведено за сжигание сухой травы и разведение костров в Подмосковье в этом году. Об этом сообщил на пресс-конференции первый замначальника ГУ МЧС по Московской области Алексей Павлов.

"На сегодня у нас 378 административных дел. Из них 6 - на юридических лиц. Все они связаны с нарушением порядка сжигания сухой растительности, разведения костров и сжигания мусора", - сказал Павлов.

Он отметил, что ежедневно проводится около тысячи мероприятий по требованиям пожарной безопасности, на которых граждан предупреждают об административной ответственности. По его словам, в данных мероприятиях задействованы более 2 тыс. человек, включая добровольцев.