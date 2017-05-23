Министерство культуры Подмосковья устроит тимбилдинг для библиотекарей

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Министерство культуры Московской области соберет руководителей библиотек региона на тимбилдинг. Корпоративная встреча пройдет в одном из парков Химок, где состоятся тренинги и конкурсы, сообщает пресс-служба подмосковного Минкульта.
"В парке культуры и отдыха имени Л.Н. Толстого 25 мая, накануне Общероссийского дня библиотек, Министерство культуры Московской области и АНО" Агентство социальных технологий и коммуникаций" соберут руководителей 68 центральных подмосковных библиотек на корпоративный тимбилдинг", - говорится в сообщении.
В течение дня профессиональные инструкторы проведут серию тренингов и интерактивных курсов "Команда - зона доверия" и "Команда - территория успех". Также для библиотекарей подготовят тренинги по продвижению в социальных сетях, реальным примерам использования SMM-технологий и эффективным моделям контент-стратегии и видеохостинга.
В Минкульте уточнили, что собрание проведут для того, чтобы повысить эффективность и сплоченность руководителей библиотек для реализации проекта "Перезагрузка" библиотек Подмосковья".
"Перезагрузка библиотек Подмосковья" - проект по модернизации библиотек Московской области. Он стартовал в конце 2016 года. Новая роль библиотек региона предусматривает формирование на их базе современных общественных культурных центров для комфортного времяпровождения жителей.