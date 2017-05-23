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Ставшие причиной гибели ребенка в Подмосковье качели подлежали замене

Москва Московская область
23 мая, 17:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

В 2016 году Госадмтехнадзор в результате проверки рекомендовал заменить жесткие подвесы качелей на цепи

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Качели, от удара которых погиб ребенок в Ступинском районе Подмосковья, подлежали замене. Несчастный случай произошел по вине балансодержателя детской площадки, сообщила журналистам начальник Госадмтехнадзора Московской области Татьяна Витушева на пресс-конференции в Москве.

"Это чистая вина балансодержателя данной площадки. Потому что Госадмтехнадзор данную площадку проверял в 2016 году, именно по рекомендации Госадмтехнадзора этот двор вместе с детской площадкой был рекомендован к комплексному благоустройству, чтобы все устаревшие элементы были заменены на новые. Рекомендация в срок не была исполнена, поэтому произошел этот несчастный случай, который можно было избежать, если бы жесткие подвесы были заменены на цепи", - сказала Витушева.

Она не уточнила, какая именно организация отвечала за содержание детской площадки.

Трагедия произошла 22 мая в селе Старая Ситня Ступинского района. Восьмилетняя девочка упала с качелей, возвращающееся по инерции сиденье ударило ее по голове. От удара ребенок скончался на месте. Управление Следственного комитета по Московской области проводит проверку.

Уполномоченный по правам ребенка в Подмосковье Ксения Мишонова ранее сообщила о том, что нужно проверить безопасность всех детских площадок региона. Она добавила, что соответствующее письмо уже готово и будет направлено в Госадмтехнадзор Московской области в ближайшее время.

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