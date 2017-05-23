Госадмтехнадзор Подмосковья разработает требования к качеству уличных светильников

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Главное управление государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор) Московской области начало разрабатывать требования к качеству уличных светильников и прожекторов в регионе в рамках своих новых полномочий по контролю освещенности улиц. Об этом сообщила пресс-служба управления.

"Нами разрабатываются требования к качеству объектов наружного освещения, проводится обучение инспекторов и ведется оснащение инспекторского состава приборами для измерения освещенности", - приводит пресс-служба слова начальника Госадмтехнадзора Татьяна Витушева.

Полномочия по контролю освещенности улиц в Подмосковье к Госадмтехнадзору перешли в апреле 2017 года, когда вступил в силу новый кодекс Московской области об административных правонарушениях.

Инспекторский состав Госадмтехнадзора недавно получил на вооружение яркомеры, люксметры и спектрометры, добавила Витушева. Служба планирует с их помощью оценить уровень освещенности любой территории, выявить места с пониженным и завышенным уровнем освещенности, и принимать меры для исправления ситуации. Это увеличит комфортность и безопасность жителей, и позволит снизить количество потребляемых ресурсов электроэнергии, повысив энергоэффективность Подмосковья.

Служба к настоящему моменту составила рейтинг лучших и худших по освещенности муниципалитетов Московской области, сообщила Витушева. Так, к лучшими по состоянию и содержанию объектов наружного освещения Госадмтехнадзор назвал городские округа Власиха, Серебряные Пруды, Электрогорск, Лосино-Петровский, Химки. В пятерку отстающих вошли Солнечногорский, Щелковский, Ленинский, Ступинский и Чеховский районы.

Жителей Подмосковья серьезно беспокоит вопрос освещенности улиц, отметила Витушева. Госадмтехнадзор отметил рост обращений по этой теме, поступающих на портал "Добродел". С начала 2017 года таких жалоб поступило уже более 3 тыс., тогда как за весь 2016 год их было 10 тыс. 945.