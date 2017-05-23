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Мособлдума предложила создать дирекцию по охране подмосковных заповедников

Москва Московская область
23 мая, 18:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, мая. /ТАСС

Аналогичные структуры уже существуют в 56 регионах России

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МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Комитет по экологии и природопользованию Московской областной думы предложил создать государственную дирекцию по охране подмосковных заповедников. С такой инициативой выступила председатель комитета Алла Полякова на круглом столе в здании думы.

"Наиболее очевидным способом решения проблем особо охраняемых природных территорий является создание дирекции ООПТ Московской области в форме государственного бюджетного учреждения. Аналогичные структуры существуют в 56 регионах Российской Федерации", - заявила Полякова.

Опыт подобных дирекций в других регионах показал, что регулярная работа по патрулированию, пресечению нарушений, а также системное информирование населения непосредственно на территории является наиболее эффективным методом государственной охраны, добавила она.

"Считаем, что создание дирекции особо охраняемых природных территорий Московской области - это важная задача", - отметила в свою очередь начальник управления природопользования Министерства экологии и природопользования Московской области Ирина Черняк.

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