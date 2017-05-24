Пожар в торговых палатках в Одинцове потушен

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Пожарные потушили возгорание в торговых палатках в подмосковном Одинцове. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС РФ по Московской области.

"Пожар в демонтируемых и действующих торговых палатках полностью ликвидирован. Пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

Возгорание произошло на улице Вокзальной, дом 4, на площади 700 кв. метров. К тушению пожара привлекался пожарный поезд.