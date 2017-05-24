Перевозчики Подмосковья к лету проведут профилактику кондиционирования в маршрутках

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Перевозчики Московской области завершат профилактику кондиционирования в маршрутках и автобусах региона к летнему сезону до конца мая. Они проверят работоспособность кондиционеров и системы охлаждения двигателей в автомобилях, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

"Все транспортные средства проходят подготовку к летнему сезону. В частности, это касается профилактики установок кондиционирования воздуха в салоне, которыми оснащен подвижной состав", - уточнили в пресс-службе.

Так, крупнейший перевозчик Московской области ГУП МО "Мострансавто" продиагностирует тормозную систему машин, пневмосистему, рулевое управление, ходовую часть и проверит электрооборудование.

При необходимости технические специалисты проведут проверку и ремонт сидений, напольного покрытия, бортов транспортного средства, проверят и отремонтируют двери, форточки и люки салона. Все работы по плану должны завершиться до конца мая 2017 года, отметили в региональном Минтрансе.

Помимо государственного "Мострансавто", профилактические работы проведут и самые крупные коммерческие перевозчики Подмосковья - ООО "Ранд-Транс", Группа компаний "Автолайн", ООО "Балашиха-экспресс" и ГК "Регион Авто".