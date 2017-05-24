Подмосковное правительство увеличит количество пунктов сдачи ЕГЭ в 2017 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Правительство Московской области увеличит количество пунктов сдачи ЕГЭ в 2017 году с 260 до более чем 271. Это делается, чтобы принять 34,5 тыс. сдающих экзамен против 34 тыс. в 2016 году, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В 2017 году 34,5 тысячи одиннадцатиклассников и выпускников прошлых лет будут сдавать ЕГЭ на территории Московской области. В 2017 году в Подмосковье для проведения ЕГЭ подготовят 271 пункт, в прошлом году задействовали 260 пунктов", - приводятся в сообщении слова Забраловой.

Все новые пункты сделаны на базе школ, они будут оборудованы металлоискателями, системами подавления сотовой связи и видеонаблюдения, отметили в пресс-службе.

Самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ в 2017 году стало Обществознание, его будут сдавать19,5 тыс. подмосковных выпускников. Далее по популярности у областных участников ЕГЭ следуют физика, история и английский язык, уточняется в сообщении.

ЕГЭ в 2017 году начнется 29 мая. Обязательными предметами для одиннадцатиклассников являются экзамены по русскому языку и математике. ЕГЭ по русскому языку пройдет 9 июня, по математике базового уровня - 31 мая, профильного уровня - 6 июня.