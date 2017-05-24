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Более 4 тыс. спасателей обеспечат безопасность на последних звонках в Подмосковье

Москва Московская область
24 мая, 12:08 UTC+3

Последний звонок во всех общеобразовательных учреждениях Московской области пройдет 25 мая

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 4,3 тысячи пожарных и спасателей обеспечат безопасность во время проведения последних звонков в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Более 4,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники обеспечат пожарную безопасность во время проведения последнего звонка в школах Подмосковья", - приводятся в сообщении слова Пестова.

Группировка будет состоять из сотрудников МЧС по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас" и добровольцев. Они будут дежурить на объектах, задействованных в проведении торжественных мероприятий, поясняется в сообщении.

"Пожарные Подмосковья заблаговременно провели во всех школах региона дополнительные противопожарные обследования. С руководителями учреждений, преподавательским составом и со школьниками проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности", - отметил Пестов.

Последний звонок во всех общеобразовательных учреждениях Московской области пройдет 25 мая. В 2017 году ожидается более чем 95 тысяч выпускников. В 2016 году последний звонок прозвенел почти в 1,4 тысячи школ Подмосковья для более чем  90 тысяч девятиклассников и выпускников одиннадцатых классов.

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