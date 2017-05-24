Более 4 тыс. спасателей обеспечат безопасность на последних звонках в Подмосковье

Белоруска Азаренко на турнире WTA в Мальорке впервые сыграет после рождения ребенкаСпорт 24 мая, 12:29
Дума приняла в основном чтении проект об ответственности за склонение детей к суицидуОбщество 24 мая, 12:22
Мутко допустил, что клубы РФПЛ будут поощряться за включение в заявку доморощенных игроковСпорт 24 мая, 12:21
Биатлонистка Шевалье сломала ключицу в результате ДТП во время велотренировкиСпорт 24 мая, 12:14
Умер внук Сталина режиссер Александр БурдонскийКультура 24 мая, 12:05
Большинство американцев уверено, что США переживают нравственный упадокМеждународная панорама 24 мая, 12:04
Потребление в одном регионе мира может приводить к смертности в другихСоциальная ответственность 24 мая, 12:01
Архангельское Кенозерье может стать национальной площадкой по обучению активистов ТОСНовости партнеров 24 мая, 11:47
На Алтае планируют провести экологическую реабилитацию озера Манжерок почти за 73 млн руб.Сибирь 24 мая, 11:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Более 4,3 тысячи пожарных и спасателей обеспечат безопасность во время проведения последних звонков в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.
"Более 4,3 тысячи сотрудников пожарно-спасательных подразделений и свыше 1,4 тысячи единиц спецтехники обеспечат пожарную безопасность во время проведения последнего звонка в школах Подмосковья", - приводятся в сообщении слова Пестова.
Группировка будет состоять из сотрудников МЧС по Московской области, ГКУ МО "Мособлпожспас" и добровольцев. Они будут дежурить на объектах, задействованных в проведении торжественных мероприятий, поясняется в сообщении.
"Пожарные Подмосковья заблаговременно провели во всех школах региона дополнительные противопожарные обследования. С руководителями учреждений, преподавательским составом и со школьниками проведены инструктажи по соблюдению правил пожарной безопасности", - отметил Пестов.
Последний звонок во всех общеобразовательных учреждениях Московской области пройдет 25 мая. В 2017 году ожидается более чем 95 тысяч выпускников. В 2016 году последний звонок прозвенел почти в 1,4 тысячи школ Подмосковья для более чем 90 тысяч девятиклассников и выпускников одиннадцатых классов.