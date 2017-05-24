Росгвардия и МВД опробуют новую технику на "Дне передовых технологий правоохранителей"

КРАСНОАРМЕЙСК /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Росгвардия и МВД опробуют новую технику и вооружение на "Дне передовых технологий правоохранительных органов", который впервые состоится в этом году в подмосковном Красноармейске. Как сообщил начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин, после этого хорошо зарекомендовавшие себя образцы техники поступят на вооружение в ведомство.

"По итогам выставки наиболее перспективные образцы будут отобраны для апробации в войсках. После того, как специалисты Росгвардии оценят качество предлагаемой продукции, она поступит на вооружение в ведомство", - сказал он на генеральной репетиции мероприятия, которая состоялась 24 мая на полигоне НИИ "Геодезия" в Красноармейске.

Бабкин отметил, что мероприятие уже вызвало большой интерес специальных служб, а также разработчиков и производителей вооружения и специальной техники.

В свою очередь в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии сказали, что на предстоящем форуме аккредитованы ведущие отечественные предприятия, работающие по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур. Например, концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механические заводы, компании "Автоваз", "Камаз" и другие.

Перспективные отечественные разработки будут представлены на выставке 25 и 26 мая, а 27 мая состоится открытый показ большинства выставочных образцов, в том числе демонстрация их боевых возможностей.