Росгвардия и МВД опробуют новую технику на "Дне передовых технологий правоохранителей"

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КРАСНОАРМЕЙСК /Московская область/, 24 мая. /ТАСС/. Росгвардия и МВД опробуют новую технику и вооружение на "Дне передовых технологий правоохранительных органов", который впервые состоится в этом году в подмосковном Красноармейске. Как сообщил начальник Главного управления подготовки войск Росгвардии Юрий Бабкин, после этого хорошо зарекомендовавшие себя образцы техники поступят на вооружение в ведомство.
"По итогам выставки наиболее перспективные образцы будут отобраны для апробации в войсках. После того, как специалисты Росгвардии оценят качество предлагаемой продукции, она поступит на вооружение в ведомство", - сказал он на генеральной репетиции мероприятия, которая состоялась 24 мая на полигоне НИИ "Геодезия" в Красноармейске.
Бабкин отметил, что мероприятие уже вызвало большой интерес специальных служб, а также разработчиков и производителей вооружения и специальной техники.
В свою очередь в департаменте по взаимодействию со СМИ Росгвардии сказали, что на предстоящем форуме аккредитованы ведущие отечественные предприятия, работающие по государственному оборонному заказу в интересах Росгвардии и других силовых структур. Например, концерн "Калашников", ростовский и казанский оптико-механические заводы, компании "Автоваз", "Камаз" и другие.
Перспективные отечественные разработки будут представлены на выставке 25 и 26 мая, а 27 мая состоится открытый показ большинства выставочных образцов, в том числе демонстрация их боевых возможностей.