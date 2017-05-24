Почти 350 служебных квартир получили летчики и десантники в Подмосковье

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Почти 350 служебных квартир получили военные Воздушно-космических сил и Воздушно-десантных войск в Новом городке в Подмосковье. Об этом журналистам сообщил заместитель руководителя Департамента жилищного обеспечения Минобороны РФ Анатолий Гринев.

"Минобороны РФ продолжает широкомасштабную работу по обеспечению жильем военнослужащих. Сегодня мы заселяем три жилых корпуса (а это 348 служебных квартир), построенных в поселке Новый городок Щелковского района Московской области. Четвертый корпус спланирован под заселение в качестве постоянного жилья, но распределение не проведено", - сказал Гринев.

По его словам, за последние годы в обеспечении служебным жильем удалось достигнуть значительных результатов. Если в 2011 году к специализированному жилищному фонду было отнесено лишь 3,8 тысячи квартир, то в 2016 году это число составило 12,2 тысячи жилых помещений.

"В рамках обеспечения военнослужащих служебными жилыми помещениями в 2017 году планируется передать Минобороны для заселения 62 жилых дома и два общежития, что составляет более 10,5 тысячи жилых помещений, что позволит своевременно обеспечить служебным жильем военнослужащих и членов их семей, проходящих военную службу в крупных местах дислокации войск, таких как Москва, Московская область, Воронеж, Калининград, Хабаровск, Мирный и другие", - подчеркнул Гринев.