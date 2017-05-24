Торгово-производственный центр горит в Одинцовском районе Подмосковья

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Торгово-производственный центр загорелся в Одинцовском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном Управлении МЧС.

Пожар возник в населенном пункте Лапино, очевидцы заметили дым и вызвали пожарных.

"В здании горит кровля на площади 800 кв. метров. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время ведется тушение пожара.