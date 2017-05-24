Торгово-производственный центр горит в Одинцовском районе Подмосковья

Google намерен следить за покупками своих пользователей оффлайнЭкономика и бизнес 24 мая, 15:36
Золотой автогол и первый триумф Моуринью: лучшие финалы Лиги ЕвропыСпорт 24 мая, 15:30
Лондонский ФК "Челси" отменил чемпионский парад из-за теракта в МанчестереСпорт 24 мая, 15:27
Участник акции 26 марта Шпаков приговорен к 1,5 года колонии за нападение на полицейскогоПроисшествия 24 мая, 15:22
Грузооборот группы НМТП в январе-апреле вырос на 1,4%, до 50,6 млн тТранспорт 24 мая, 15:18
Конгресс ФИФА в 2018 году может пройти в Государственном кремлевском дворцеСпорт 24 мая, 15:16
Виновные в гибели людей при падении строительного крана в Омске получили реальные срокиПроисшествия 24 мая, 15:10
Путин посетит 25 мая московский Сретенский монастырьОбщество 24 мая, 15:10
Мутко: Россия пойдет по пути введения качественного лимита на легионеров в спортеСпорт 24 мая, 14:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Торгово-производственный центр загорелся в Одинцовском районе Московской области. Об этом ТАСС сообщили в региональном Управлении МЧС.
Пожар возник в населенном пункте Лапино, очевидцы заметили дым и вызвали пожарных.
"В здании горит кровля на площади 800 кв. метров. Данных о пострадавших нет", - сказал собеседник агентства.
В настоящее время ведется тушение пожара.