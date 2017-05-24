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В Орехово-Зуеве начнут строить новый парк Победы за 170 млн рублей в 2017 году

Москва Московская область
24 мая, 15:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, мая. /ТАСС

Строительство нового городского парка приурочено к 100-летию основания города Орехово-Зуево

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Муниципалитет подмосковного Орехово-Зуево намерен начать в текущем году строительство нового парка Победы на месте существующего на берегу реки Клязьма. На эти работы власти направят 170 млн рублей, сообщил глава Орехово-Зуевского городского округа Геннадий Панин в ходе визита губернатора Московской области Андрея Воробьева в город.

"У нас столетие в этом году Орехово-Зуева, один из проектов, который мы хотим начать реализовывать в этом году, это фактически строительство нового парка Победы", - сказал Панин.

Строительство нового городского парка приурочено к 100-летию основания города Орехово-Зуево. Власти планируют создать в нем мемориальную зону, фонтан, воркаут-площадку, скейт-парк и рекреационную зону. На обустройство парка муниципалитет направит и 8,5 млн рублей и еще 161 млн рублей привлечет из областного бюджета.

Власти города начали разработку проекта нового парка в марте 2017 года, однако сроки его реализации пока не были обнародованы.

Старый парк 30-летия Победы был основан в 20-х годах ХХ века. До 2011 года он был в запущенном состоянии. Сейчас в этой зоне есть фонтаны, клумбы, аттракционы, детские городки с горками и песочницами, мини-зоопарк, беспроводной интернет и точки общепита.

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