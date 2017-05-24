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Пожар в торгово-производственном центре в Одинцовском районе Подмосковья локализован

Москва Московская область
24 мая, 16:36 UTC+3

Сведений о пострадавших нет

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Материал из 1 страницы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Возгорание в торгово-производственном центре в Одинцовском районе Московской области локализовано. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

Пожар возник в населенном пункте Лапино, очевидцы заметили дым и вызвали пожарных. В здании горела кровля на площади 800 кв. метров.

Данных о пострадавших не поступало.

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