Пожар в торгово-производственном центре в Одинцовском районе Подмосковья локализован

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МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Возгорание в торгово-производственном центре в Одинцовском районе Московской области локализовано. Об этом ТАСС сообщили в региональном управлении МЧС РФ.
Пожар возник в населенном пункте Лапино, очевидцы заметили дым и вызвали пожарных. В здании горела кровля на площади 800 кв. метров.
Данных о пострадавших не поступало.