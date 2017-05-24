Власти Подмосковья создадут четыре новых центра молодежного инновационного творчества

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Министерство инвестиций и инноваций Московской области планирует создать четыре новых центра молодежного инновационного творчества (ЦМИТ) в муниципалитетах региона в 2017 году. Об этом журналистам сообщила руководитель отдела инновационной инфраструктуры управления инновационной и научной политики регионального министерства инвестиций и инноваций Виктория Халимендик.

"В этом году мы планируем продолжить программу и еще четыре центра молодежного инновационного творчества в Московской области создать", - сказала она.

Первые ЦМИТы в Подмосковье начали появляться в 2015 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

Такие центры должны обеспечить доступ молодёжи к высокотехнологичному оборудованию на базе малых и средних предприятий региона и позволить приобрести навыки 3D-проектирования и изготовления прототипов изделий. Центры сотрудничают с научно-производственными и образовательными учреждениями Московской области. Целевая аудитория центров - школьники и студенты младших курсов, в области функционируют четыре ЦМИТа: в Дубне, Протвине, Дмитрове и Жуковском.

Центры создаются на базе государственно-частного партнерства. Московская область со своей стороны предоставляет на конкурсной основе субсидии в 7 млн рублей на их возведение. Прием заявок на этот год министерство инвестиций и инноваций региона открыло в мае 2016 года, имена победителей оно обнародует в середине июня этого года.

К настоящему моменту заявки подали предприятия малого и среднего бизнеса из 22 муниципалитетов, добавил главный аналитик отдела инноваций и инфраструктуры министерства Аркадий Новиков.

"Шесть из них активно взаимодействуют с министерством инвестиций и инноваций Подмосковья - это Фрязино, Одинцово, Балашиха, Красногорск, Химки и Люберцы", - сказал он.

Новые ЦМИТы могут появиться уже в октябре 2017 года.