Цена за квадратный метр жилья в новостройках Подмосковья незначительно снизилась

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Стоимость одного квадратного метра жилья в новостройках Подмосковья за первый квартал 2017 года снизилась до 75 976 рублей против 76 633 рублей за тот же период 2016 года. Об этом ТАСС сообщили в Ассоциации застройщиков Московской области.

"Средняя цена одного квадратного метра на первичном рынке Подмосковья составляет порядка 75 976 рублей. Эта цифра практически не изменилась с 2016 года, тогда она равнялась 76 633 рублей", - сообщили в ассоциации.

Всего объем предложения жилья в ближнем Подмосковье (до 20 км от МКАД) в I квартале 2017 года составил около 3,0 млн кв. метров - это более 240 проектов или порядка 57,5 тыс. лотов в реализации.

Большая часть - 11,4% от всех предложений новостроек в ближнем Подмосковье в первом квартале 2017 года сформировано за счет Ярославского направления: это дома в г. Мытищи, Королева, Ивантеевки и Пушкино, отметили в ассоциации. Второе место в структуре продаж за этот период заняло Волоколамское направление - 10,7%, здесь расположены новостройки Красногорского района. На третьем месте новостройки Ленинградского - 9,6% (г. о. Химки).

При этом в прошлом году больше всего сделок по недвижимости было зарегистрировано в Ленинском, Красногорском и Люберецком районе Московской области. Средняя цена сделки по Московской области в 2016 году составила 4 000 075 рублей, добавили в ассоциации. Данные по средней цене сделки в первом квартале текущего года пока не обнародованы.

Ко всему прочему, доля молодых семей в структуре продаж новостроек в ближнем Подмосковье в первом квартале 2017 года удвоилась до 36% по сравнению с тем же периодом 2016 года, по данным Ассоциации застройщиков Московской области.

Еще 32% оборота сформировано за счет зрелых пар с детьми школьного возраста, 22% - за счет одиноких молодых людей (до 30 лет), пенсионерами - 6% и инвесторами - 4%.

Ассоциация застройщиков Московской области - крупнейшее объединение девелоперов региона. Это некоммерческая организация была создана в августе 2015 года.

Все члены ассоциации подписали Кодекс застройщиков Московской области, который гарантирует добросовестность и ответственность по отношению к покупателю, честную конкуренцию, конструктивность и социальную ориентированность. В настоящий момент в организацию входят более 30 девелоперов, например: ГК "МИЦ", ФСК "Лидер", Urban Group, ГК ПИК, ГВСУ "Центр", "Главстрой Девелопмент" и ГК "Лидер Групп".