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Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье

Москва Московская область
25 мая, 9:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

В результате ДТП есть пострадавшие

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло в Дзержинском районе Подмосковья, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В 08:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и фуры на пересечении улиц Энергетиков и Маршала Жукова в городском округе Дзержинский. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что топливо не разлилось, движение на дороге не перекрывалось.

В ликвидации последствий аварии задействованы 5 единиц техники и 15 человек.

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