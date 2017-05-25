Автобус столкнулся с грузовиком в Подмосковье

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика произошло в Дзержинском районе Подмосковья, есть пострадавшие. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе подмосковного главка МЧС.

"В 08:40 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о ДТП с участием рейсового автобуса и фуры на пересечении улиц Энергетиков и Маршала Жукова в городском округе Дзержинский. Есть пострадавшие", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что топливо не разлилось, движение на дороге не перекрывалось.

В ликвидации последствий аварии задействованы 5 единиц техники и 15 человек.