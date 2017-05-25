Подмосковье создаст систему мониторинга общественного транспорта к концу 2017 года

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Правительство Московской области подписало инвестиционный контракт о модернизации региональной навигационно-информационной системы (РНИС МО). Как сообщает пресс-служба министерства транспорта области, компания АО "Группа Т-1" (входит ГК "Ренова") до конца 2017 года создаст единую для госслужащих, бизнеса и пассажиров систему онлайн мониторинга общественного транспорта в Подмосковье.
"Основными целями модернизации РНИС МО являются повышение эффективности управления движением транспортных средств и реализации контрольно-надзорных полномочий в транспортном комплексе, путем создания единого навигационно-информационного пространства на территории региона", - говорится в сообщении.
Министерство планирует создать на базе новой РНИС МО сайт или мобильное приложение для пассажиров, которые позволят узнавать о времени прибытия наземного пассажирского транспорта и изменениях маршрутов движения. Также пользователи через эти платформы смогут контролировать качество оказываемых транспортных услуг, отметили в пресс-службе.
Благодаря новой единой системе можно централизовано управлять исполнением транспортными предприятиями договоров и оплачивать услуги перевозчикам по фактическому объему выполненных работ. Власти Подмосковья будут принимать управленческие решения, основываясь на круглосуточном мониторинге траффика и оперативных данных о нарушениях в сфере пассажирских перевозок, соблюдении маршрута, графика и скоростного режима движения.
АО "Группа Т-1" будет инвестировать собственные средства в усовершенствование РНИС МО, говорится в сообщении. Однако объем требующихся средств не указывается. Компания планирует завершить работу по созданию единой информационной базы к концу 2017 года.
"Региональная навигационно-информационная система призвана обеспечить безопасность функционирования транспортного комплекса Московского региона, что позволит повысить его экономическую эффективность. Программа представляет собой некую единую точку доступа к информации, с помощью которой мы сможем осуществлять контроль качества предоставляемых транспортных услуг на территории региона", - приводятся в сообщении слова министра транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Игоря Трескова.