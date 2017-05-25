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МЧС предупреждает о дожде, грозе и усилении ветра в Подмосковье в ближайшие часы

Москва Московская область
25 мая, 12:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, мая. /ТАСС

Из-за погодных условий возможно ухудшение обстановки на дорогах

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС РФ по Московской области предупреждает об ухудшении погоды в регионе в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка.

"В ближайший час с сохранением на вечер четверга на территории Московской области ожидаются осадки - дождь и гроза, а также усиление юго-западного ветра с порывами до 17 м/сек", - сказали в ведомстве.

В МЧС предупредили, что в связи с ухудшением погодных условий существует вероятность повреждения линий электропередачи, повала деревьев и повреждения слабоукрепленных широкоформатных и рекламных конструкций. Прогнозируется ухудшение обстановки на дорогах. Спасатели советуют не парковать автомобили под деревьями.

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