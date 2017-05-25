Служба безопасности "Почты России" помогла задержать наркодилера в Подмосковье

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники службы безопасности "Почты России" совместно с правоохранительными органами задержали подозреваемого в попытке сбыта метамфетамина работникам логистического центра Внукова. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе федерального почтового оператора.
"Сегодня сотрудниками службы безопасности "Почты России" в рамках проведения совместных мероприятий с представителями правоохранительных органов Москвы был задержан гражданин, подозреваемый в попытке сбыта наркотических средств работникам логистического центра Внукова. При нем было обнаружено шесть свертков с веществом, которое, предположительно, является сильнодействующим психотропными средством метамфетамин", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что изъятое вещество направлено на физико-химическую экспертизу, а задержанного опрашивают сотрудники правоохранительных органов.
Служба безопасности почтового оператора устанавливает, кто из работников логистического центра контактировал с подозреваемым."В случае установления фактов приобретения наркотических средств работники будут уволены, а соответствующая информация передана в правоохранительные органы",- подчеркнул он.