Диспансеризация в Подмосковье стала на 21% популярнее у населения в этом году

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Диспансеризацию в Московской области с начала этого года по 24 мая прошли 505,4 тыс. жителей. Как сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой, это на 88,5 тыс., или на 21% больше, чем за тот же период 2016 года.
"С начала 2017 года диспансеризацией охвачено 505,4 тыс. жителей Подмосковья, на 88,5 тыс. человек больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении.
Всего подмосковные власти планируют провести диспансеризацию в 2017 году 1,29 млн человек - это 23% от взрослого населения Московской области, добавили в пресс-службе первого зампреда правительство региона.
Из уже прошедших диспансеризацию в 2017 году 188 тыс. человек - практически здоровы, более 72 тыс. человек имеют факторы риска развития хронических заболеваний, у 245 тыс. обследованных есть заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.
"В этом году в Подмосковье в результате диспансеризации впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания у 14,5 тыс. человек, сахарный диабет - 1,5 тыс. человек, онкология - более 750 человек, из них 247 случаев - рак молочной железы", - приводятся в пресс-релизе слова Забраловой.
Правительство Московской области с начала 2017 года по 24 мая провело в поликлиниках региона 12 единых дней диспансеризации.