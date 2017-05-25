Диспансеризация в Подмосковье стала на 21% популярнее у населения в этом году

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Диспансеризацию в Московской области с начала этого года по 24 мая прошли 505,4 тыс. жителей. Как сообщили в пресс-службе первого заместителя председателя правительства региона Ольги Забраловой, это на 88,5 тыс., или на 21% больше, чем за тот же период 2016 года.

"С начала 2017 года диспансеризацией охвачено 505,4 тыс. жителей Подмосковья, на 88,5 тыс. человек больше числа обследованных за аналогичный период 2016 года", - говорится в сообщении.

Всего подмосковные власти планируют провести диспансеризацию в 2017 году 1,29 млн человек - это 23% от взрослого населения Московской области, добавили в пресс-службе первого зампреда правительство региона.

Из уже прошедших диспансеризацию в 2017 году 188 тыс. человек - практически здоровы, более 72 тыс. человек имеют факторы риска развития хронических заболеваний, у 245 тыс. обследованных есть заболевания, требующие диспансерного наблюдения или оказания специализированной медпомощи.

"В этом году в Подмосковье в результате диспансеризации впервые выявлены сердечно-сосудистые заболевания у 14,5 тыс. человек, сахарный диабет - 1,5 тыс. человек, онкология - более 750 человек, из них 247 случаев - рак молочной железы", - приводятся в пресс-релизе слова Забраловой.

Правительство Московской области с начала 2017 года по 24 мая провело в поликлиниках региона 12 единых дней диспансеризации.