МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья упразднили Шатурский район Московской области и присоединили к городу Шатура соседние поселения - Мишеронский, Черусти, Дмитровское, Кривандинское, Пышлицкое и Радовицкое, образовав из них единый городской округ Шатура. Это следует из законопроекта, принятого сразу в трех чтениях Московской областной думой.

"Проектом закона предлагается отнести город Шатура Шатурского района Московской области к категории города областного подчинения Московской области, упразднить Шатурский район и внести соответствующие изменения в закон Московской области "Об административно-территориальном устройстве Московской области", - сказала в ходе заседания областного парламента заместитель начальника главного управления территориальной политики региона Мария Нагорная.

Реорганизацию Шатурского района власти провели, чтобы "привести административно-территориальное устройство Московской области в соответствие с изменениями территориальной организации местного самоуправления", пояснила Нагорная.

Шатурский район за историю Московской области образовывали и упраздняли несколько раз. Последний раз он был сформирован в 1960-х годах, его границы почти соответствовали сегодняшним. В 2017 году муниципалитет включал в себя порядка 190 поселений городского и сельского типа.

Площадь района составляла 2,715 тыс. квадратных километров - это была крупнейшая административная единица Подмосковья. Население муниципального образования в 2017 году составляло 71,3 тыс. человек.