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Госадмтехнадзор завершит проверку детских лагерей в Подмосковье к 1 июня

Москва Московская область
25 мая, 16:38 UTC+3

Всего в Московской области в этом году будут работать 87 детских оздоровительных лагерей

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Главное управление государственного административно-технического надзора Московской области завершит проверку детских оздоровительных лагерей в Подмосковье в преддверии летнего сезона 2017 к 1 июня. Об этом говорится в сообщении управления.
"В 2017 году работа инспекторов в самом разгаре, завершится проверка лагерей к 1 июня", - приводятся в сообщении слова главы Госадмтехнадзора Татьяны Витушевой.

Инспекторы службы проверяют состояние ограждения, наличие люков на колодцах инженерных коммуникаций, состояние контейнерной площадки, наружного освещения, общую чистоту территории, в рамках этой кампании. Кроме того, они тщательно контролируют состояние зеленых насаждений, малых архитектурных форм, детских игровых и спортивных конструкций, зданий и сооружений, наличие аварийных сухостойных деревьев.

Всего в Московской области в этом году будут работать 87 загородных детских оздоровительных лагерей, отмечается в сообщении управления. Дополнительно к этому количеству власти Подмосковья планируют открыть девять реабилитационных центров на территории региона в 2017 году, в свою очередь сообщила журналистам министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Власти Подмосковья выделили порядка 1,5 млрд рублей на детскую оздоровительную кампанию 2017 года из консолидированного бюджета, добавила министр. Всего этим летом в Московской области будут отдыхать более 350 тыс. детей в возрасте от 7 до 15 лет, по данным ведомства. Более 40 тыс. детей получат льготные путевки.

"У нас 86 тысяч детей находятся в трудной жизненной ситуации, половине из них нам удается каждый год предоставить путевки в летний оздоровительный лагерь, очередь у нас открытая", - сказала Фаевская. 

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