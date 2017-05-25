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Около 70% жителей Подмосковья довольны освещенностью парков и бульваров

Москва Московская область
25 мая, 18:16 UTC+3

Согласно рейтингу Госадмтехнадзора, лучше всего сейчас освещены улицы городских округов Власиха, Серебряные Пруды, Электрогорск, Лосино-Петровский и Химки

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Около 70% жителей Подмосковья, которые приняли участие в соцопросах, довольны освещенностью парков и бульваров. Об этом сообщил заместитель министра энергетики Московской области Александр Парий на заседании Московской областной думы.

"Удовлетворенность жителей освещением в Московской области, по результатам опросов, следующая: порядка 66,8% опрошенных положительно оценивают освещенность парков и бульваров, праздничным освещением довольны 58,3%", - сказал Парий.

Он добавил, что более половины опрошенных удовлетворены освещением дворов, около 54% респондентов положительно оценивают освещенность улиц и тротуаров, порядка 47% одобряют архитектурно-художественную подсветку зданий.

Полномочия по контролю за освещением на улицах Подмосковья в апреле 2017 года перешли к Главному управлению государственного административно-технического надзора (Госадмтехнадзор). В настоящий момент специалисты ведомства разрабатывают требования к качеству уличных светильников и прожекторов в регионе.

Согласно рейтингу Госадмтехнадзора, лучше всего сейчас освещены улицы городских округов Власиха, Серебряные Пруды, Электрогорск, Лосино-Петровский и Химки.

В пятерку отстающих вошли Солнечногорский, Щелковский, Ленинский, Ступинский и Чеховский районы.
Госадмтехнадзор собирает жалобы на освещенность улиц на подмосковном портале "Добродел". С начала 2017 года таких обращений поступило более 3 тыс., тогда как за весь 2016 год их было 10,945 тыс.

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