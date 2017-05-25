Власти Подмосковья планируют сдать 16 индустриальных парков к концу 2018 года

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МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья намерены сдать еще 16 индустриальных парков к концу 2018 года и таким образом довести их количество до 64. Об этом сообщил министр инвестиций и инноваций региона Денис Буцаев на встрече с руководителями индустриальных парков и особых экономических зон.
"Мы рассчитываем выйти к концу 2018 года на 64 индустриальных парков", - сказал Буцаев. Сейчас в Московской области работают 48 таких парков.
Ранее Буцаев сообщил, что Подмосковье лидирует по количеству индустриальных парков. Кроме того, регион является лидером по количеству особых экономических зон.
Индустриальный парк - это специально организованная для размещения новых производств территория, обеспеченная энергоносителями, инфраструктурой, необходимыми административно-правовыми условиями, управляемая специализированной компанией. На территории Подмосковья индустриальные парки курирует государственная АО "Корпорация развития Московской области".