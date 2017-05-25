Подмосковные власти проведут операцию "Трезвый звонок" в выпускной день школьников

ФИФА: граждане КНДР не работают на стройках объектов ЧМ-2018Спорт 25 мая, 20:16
Смолов признался, что для него имела значение победа в бомбардирской гонке РФПЛСпорт 25 мая, 19:47
В Петербурге хотят включить кладбища и кальянные в закон о комендантском часе для детейОбщество 25 мая, 19:43
Новак: страны ОПЕК и вне ОПЕК будут развивать сотрудничество и вне Венского соглашенияЭкономика и бизнес 25 мая, 19:40
Мутко: работы на стадионах ЧМ-2018 ведутся в соответствии с требованиями ФИФАСпорт 25 мая, 19:36
Оргкомитету ЧМ-2018 ничего не известно об ущемлении прав рабочих на стадионе в ПетербургеСпорт 25 мая, 19:24
Черчесов призвал не драматизировать ситуацию вокруг газона стадиона "Санкт-Петербург"Спорт 25 мая, 19:17
Загруженность дорог в Москве оценивается в восемь балловОбщество 25 мая, 19:10
Штаб коалиции признал гибель более 100 мирных жителей в Мосуле после авиаудара ВВС СШАМеждународная панорама 25 мая, 19:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Министерство потребительского рынка и услуг Московской области совместно с "Народным патрулем" проведут вечером и ночью 25 мая в выпускной день школьников операцию "Трезвый звонок". Власти и общественники проверят, продают ли торговые точки алкоголь несовершеннолетним, сообщает пресс-служба министерства.
"В течение всего дня, а также в ночное время суток, 25 мая, в Московской области работает "Трезвый звонок". Речь идет о ежедневном круглосуточном мониторинге алкоконтроля, который сегодня пройдет в особом режиме", - сообщается в материале.
Ревизоры также будут проверять, спрашивают ли у подростков документы при продаже алкогольной продукции. "Очень часто школьники выглядят взрослее своего возраста, вводя в заблуждение продавцов, но это не основание того, что у них не надо спрашивать документы.
Даже разовые употребления алкоголя в детском возрасте могут привести к трагическим последствиям", - отметил координатор проекта "Народный контроль" партии "Единая Россия" на территории Московской области Шерзод Атаев.
"Ограничительные меры по продаже алкоголя необходимы для предотвращения травматизма, а также с целью профилактики противоправных действий", - прокомментировал необходимость акции министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Последние звонки в школах Московской области прошли 25 мая. Безопасность отмечающих 25 мая праздник школьников будут обеспечивать более 4,3 тыс. пожарных и спасателей. Они привлекут к работе свыше 1,4 тыс. единиц спецтехники.
Школы Подмосковья в этом году выпустили более чем 95 тыс. выпускников. В 2016 году последний звонок прозвенел почти в 1,4 тыс. школ Подмосковья для более чем 90 тыс. девятиклассников и выпускников 11-х классов.