Власти Подмосковья планируют устанавливать светодиодные лампы по программе "Мой подъезд"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Светодиодные лампы планируется устанавливать в Подмосковье по программе софинансирования ремонта "Мой подъезд", если жители за них проголосуют, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

"По программе "Мой подъезд" в обязательном порядке используются светодиодные светильники, но если жители за это проголосовали. Жители сами собираются, определяются, если они готовы еще три этажа за свои деньги остеклить или поставить энергосберегающие светильники, то такая возможность есть. Они могут дополнительно финансировать - не 5%, а 10-15%, тогда эти светильники будут поставлены", - цитирует портал министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина.

Он добавил, что Министерство ЖКХ региона поддерживает все возможные энергосберегающие технологии, это касается и капитального ремонта многоквартирных домов.

Программа "Мой подъезд" реализуется по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева Министерством ЖКХ с начала 2017 года совместно с муниципальными образованиями.

Участие жителей в программе - добровольное, происходит по решению собственников жилья. Власти позволяют жителям выбрать не только колеровку цвета стен, оформление входной группы, форму светильников, качество полов, перил, но и определять предельные стоимости проведения работ при составлении сметы.

Согласно программе, житель единовременно вносит до 5% стоимости ремонта подъезда (около 500-700 рублей с квартиры), остальные средства поступают из бюджета Московской области, муниципалитетов и управляющих компаний.

По данным властей, затраты на текущий ремонт подъездов в этом году составят 5,9 млрд рублей.

Из этой суммы 35,5% составят субсидии областного бюджета, эти средства выделены в рамках госпрограммы "Развитие жилищно-коммунального хозяйства на 2014-2018 годы". Еще 12% составляют средства бюджетов муниципалитетов, 47,5% от суммы оплачивают управляющие компании. Согласно концепции программы, затраты жителей не должны превысить 5%.