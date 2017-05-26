Власти Подмосковья сопровождают более 1 тыс. бизнес-проектов на 50 млн руб.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти Подмосковья оказывают поддержку более 1 тыс. бизнес-проектам на общую сумму 50 млн рублей. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, выступая на пленарном заседании в рамках фестиваля бизнеса в столичном выставочном комплексе "Экспоцентр".

"Сейчас мы сопровождаем около 1,075 тыс. проектов на общую сумму 50 млн рублей. Мы делаем так, чтобы каждый, кто инвестирует в Подмосковье, понимал, что получит поддержку. Эта поддержка оказывается по целому ряду направлений, от налоговых льгот до компенсации затрат на капитальное строительство", - сказал Воробьев.

Он добавил, что власти Московской области также упрощают схему получения технических условий для подключения к коммуникациям и предпринимают другие меры "для того, чтобы увидеть позитивную динамику в развитии бизнеса". Воробьев напомнил, что инвесторов ждут 48 индустриальных парков, уже работающих на территории Подмосковья.

Воробьев также отметил, что количество проверок предпринимателей необходимо сократить, и сделать это можно за счет автоматизации контроля.

"Проверки бизнеса необходимо сокращать, но при этом нужно автоматизировать эти проверки. У нас в Подмосковье создан целый центр по автоматизации таких проверок. К примеру, у нас сегодня представитель Стройнадзора не заходит на объект без видеорегистратора для того, чтобы четко фиксировалось и его поведение, и осуществлялся сам контроль", - заявил губернатор.

Он добавил, что такие же инструменты применяются в Подмосковье во время проверок при ремонте дорог. "Раньше это была такая "вкусовщина", а теперь проводится фотовидеофиксация и, кроме того, интернет-технологии позволяют инспекторам проверить качество дороги уже после ремонта", - пояснил губернатор Московской области.

"Там, где много проверяющих, ничего хорошего в контрольно-надзорной деятельности не жди. Человека должно быть меньше, а стандартизация и автоматизация процессов должны доминировать. Если предприниматель соответствует стандартам, то к нему не имеют права придраться - вот наш принцип", - заключил Воробьев.