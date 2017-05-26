Количество отделений для неизлечимо больных в Подмосковье выросло вдвое в 2017 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество паллиативных отделений в клиниках Подмосковья, где оказывается медицинская помощь неизлечимо больным, увеличилось вдвое с начала 2017 года, до 21. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"С начала 2017 года в Подмосковье открыто десять отделений паллиативной медицинской помощи на 130 коек", - приводит слова Забраловой ее пресс-служба.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье помимо специализированных отделений работает 30 кабинетов и 12 выездных патронажных служб паллиативной медпомощи, отметили в пресс-службе. Взрослым паллиативная помощь также оказывается в отделениях сестринского ухода. "До конца 2017 года в регионе планируется открыть еще девять отделений, 15 кабинетов и организовать четыре выездные службы", - добавила Забралова.

Паллиативная медицинская помощь - это комплекс мер, улучшающих качество жизни неизлечимо больных людей. Такая помощь оказывается в стационарах, амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника.