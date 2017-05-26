Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.05:
$ 56.07
€ 63.01
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Количество отделений для неизлечимо больных в Подмосковье выросло вдвое в 2017 году

Москва Московская область
26 мая, 12:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

В 2017 году на территории Московской области появилось десять новых паллиативных отделений

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество паллиативных отделений в клиниках Подмосковья, где оказывается медицинская помощь неизлечимо больным, увеличилось вдвое с начала 2017 года, до 21. Об этом сообщил первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова.

"С начала 2017 года в Подмосковье открыто десять отделений паллиативной медицинской помощи на 130 коек", - приводит слова Забраловой ее пресс-служба.

Всего на сегодняшний день в Подмосковье помимо специализированных отделений работает 30 кабинетов и 12 выездных патронажных служб паллиативной медпомощи, отметили в пресс-службе. Взрослым паллиативная помощь также оказывается в отделениях сестринского ухода. "До конца 2017 года в регионе планируется открыть еще девять отделений, 15 кабинетов и организовать четыре выездные службы", - добавила Забралова.

Паллиативная медицинская помощь - это комплекс мер, улучшающих качество жизни неизлечимо больных людей. Такая помощь оказывается в стационарах, амбулаторно, в том числе на дому при вызове медицинского работника.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
"Мастерславль", "Кидбург", "Кидзания": детские города, живущие по "взрослым" правилам
"Вас привезли сюда, как предателей": истории итальянцев, в 1942 году депортированных из Крыма
Фото
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Туск: Россия не сделала ничего, что позволило бы изменить санкционную политику
2
Белый дом: Трамп подвинул премьера Черногории, следуя схеме расстановки для фото
3
Во дворе на юго-западе Москвы водитель насмерть сбил пешехода
4
Госдума ввела визы на въезд в РФ для временно проживающих лиц
5
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
6
Космические технологии позволили "увидеть" уникальный прижизненный портрет Ивана Грозного
7
"Ъ": СПЧ предложил провести административную амнистию к 100-летию революции 1917 года
Темы дня
Загрузка...
Реклама