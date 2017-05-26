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Подмосковные школьники сдали ГИА по иностранным языкам

Москва Московская область
26 мая, 13:23 UTC+3

Региональное Министерство образования подготовило 180 пунктов проведения ГИА

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© Донат Сорокин/ТАСС

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Государственная итоговая аттестация (ГИА) по иностранным языкам для 9 класса завершилась 26 мая, в полдень, в школах Московской области, сообщает региональное Министерство образования.

"Сегодня проводится ГИА по иностранным языкам (письменно): английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык", - говорится в сообщении. Экзамен начался в 10:00 и завершился в 12:00.

Министерство подготовило 180 пунктов проведения экзамена для аттестации. За ходом экзамена наблюдали 288 общественников. На английский язык зарегистрировались 8,1 тыс. школьников, 46 человек - на немецкий, 38 человек - на французский и два человека - на испанский.

ГИА после завершения 9 класса - первый серьезный экзамен, который сдают школьники. Он является обязательным для всех учащихся и подтверждает освоение ими программ основного общего образования. Только сдав этот экзамен, выпускники могут продолжить обучение в старших классах школы или, получив аттестат, поступить в колледжи и техникумы.

В 2017 году в Подмосковье более 31 тыс. выпускников сдадут ГИА, для них будет открыт 261 стационарный пункт и десять пунктов на дому. В этом году все пункты будут оборудованы видеокамерами, металлодетекторами и средствами подавления сотовой связи. 

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