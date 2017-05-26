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В Подмосковье создана объединенная группировка в 92 тыс. человек для борьбы с пожарами

Москва Московская область
26 мая, 17:57 UTC+3

Для обеспечения безопасности в пожароопасный период также задействуют 10 тыс. единиц спецтехники

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спасатели и добровольцы составили объединенную группировку в 92 тыс. человек для борьбы с природными пожарами в Подмосковье летом 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"Для обеспечения безопасности в пожароопасный период в Московской области сформирована объединенная группировка сил и средств спасательных подразделений - более 92 тысяч человек, около 10 тыс. единиц спецтехники", - приводятся слова Пестова в сообщении.

В группировку входят профессиональные пожарные и спасатели, специалисты лесного хозяйства, подразделения МВД России, предприятия и службы жизнеобеспечения, волонтеры и добровольцы, пояснил он. Участники группировки будут патрулировать лесной массив области, делать подворовые обходы, рассказывать жителям о недопущении пала травы и разведения огня в не предназначенных для этого местах, добавил Пестов.

Количество природных пожаров на территории Московской области с начала 2017 года уменьшилось на 33% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с 85 до 55. Этого удалось добиться благодаря обводнению торфянников в регионе и обустройству пожарно-спасательных постов по губернаторской программе "Безопасность в Подмосковье", сообщил ранее начальник ГУ МЧС России по Московской области Сергей Полетыкин.

Губернаторская программа включает в себя оснащение Комитета лесного хозяйства Московской области пожарно-химическими станциями и обустройство пожарно-спасательных постов. Программа по обводнению торфяников в Подмосковье начала реализовываться в августе 2010 года и действовала до 2013 года. Тогда аномальная жара и засуха в регионе установилась с середины июня и привела к возгоранию торфа и серьезному задымлению в Москве и Подмосковье.

Специалисты в рамках программы создавали сооружения для обводнения торфяников: дамбы, плотины и другие гидротехнические сооружения. Общая площадь торфяников на территории Московской области составляет примерно 254,5 тыс. га, согласно данным правительства Москвы за 2011 год. 

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