В Рузском городском округе Московской области объявили режим ЧС из-за недосева злаков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Администрация Рузского городского округа Московской области ввела режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за недосева озимых и яровых злаков на фоне низкой среднемесячной температуры и сильных осадков. Потери урожая могут составить 35-40%, сообщает пресс-служба администрации.

"В Рузском городском округе приняли решение объявить ЧС и обратиться в Министерство сельского хозяйства Московской области в связи с частичной потерей урожая", - говорится в пресс-релизе. В окружной администрации добавили, что вместо 3 тыс. гектаров озимых сельскохозяйственные предприятия посеяли 1 тыс. гектаров, из 3 тыс. гектаров яровых культур - 1,5 тыс. гектаров.

"Из-за этого мы сможем получить лишь 50% от необходимого количества комбикорма", - приводит пресс-служба слова главы Рузского городского округа Максима Тарханова. Похожая ситуация сложилась во многих районах и округах северо-запада Московской области, добавил он.