Полиция Подмосковья запретила продавать алкоголь у школ на празднование последних звонков

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МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полиция Подмосковья запретила продавать алкоголь вблизи школ в дни празднования последних звонков. Об этом заявил начальник управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних по Московской области Александр Шиманский в эфире телеканала "Москва 24".
"Потребление алкогольной продукции на территории, прилегающей к школьным учреждениям, это грубое нарушение. В преддверии праздничных мероприятий мы отправили письма в органы местного самоуправления с целью приостановить продажу алкогольной продукции на прилегающих территориях. И это действительно выполнено", - сказал он.
Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в свою очередь приняло решение продлить на все предстоящие выходные операцию "Трезвый звонок". Эту акцию ведомство начало днем 25 мая совместно с общественной организацией "Народный патруль". Власти и общественники проверят, продают ли торговые точки алкоголь несовершеннолетним на этих выходных.
Школы Подмосковья в этом году выпустили более чем 95 тысяч выпускников. В 2017 году последний звонок прозвенел почти в 1,4 тысячи школ Подмосковья для более чем 90 тысяч девятиклассников и выпускников одиннадцатых классов.