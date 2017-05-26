Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.05:
$ 56.76
€ 63.67
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Полиция Подмосковья запретила продавать алкоголь у школ на празднование последних звонков

Москва Московская область
26 мая, 19:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, мая. /ТАСС

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в свою очередь приняло решение продлить на все предстоящие выходные операцию "Трезвый звонок"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полиция Подмосковья запретила продавать алкоголь вблизи школ в дни празднования последних звонков. Об этом заявил начальник управления организации работы участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних по Московской области Александр Шиманский в эфире телеканала "Москва 24".

"Потребление алкогольной продукции на территории, прилегающей к школьным учреждениям, это грубое нарушение. В преддверии праздничных мероприятий мы отправили письма в органы местного самоуправления с целью приостановить продажу алкогольной продукции на прилегающих территориях. И это действительно выполнено", - сказал он.

Министерство потребительского рынка и услуг Московской области в свою очередь приняло решение продлить на все предстоящие выходные операцию "Трезвый звонок". Эту акцию ведомство начало днем 25 мая совместно с общественной организацией "Народный патруль". Власти и общественники проверят, продают ли торговые точки алкоголь несовершеннолетним на этих выходных.

Школы Подмосковья в этом году выпустили более чем 95 тысяч выпускников. В 2017 году последний звонок прозвенел почти в 1,4 тысячи школ Подмосковья для более чем 90 тысяч девятиклассников и выпускников одиннадцатых классов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
18 главных фото недели: мощи Николая Чудотворца в Москве, Трамп в Ватикане, Макрон в вертолете
Сергиев Посад. Город мастеров
Фундаментально о монументальном: 10 фактов о "Рабочем и колхознице"
Фото
9
Ракетный полк с системами С-400 поднят по тревоге в Подмосковье
12
В подмосковном Алабине начались тренировки военных к Параду Победы на Красной площади
4
Пожар на строительном рынке в Мытищах тушат более 100 человек
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Россия потребовала от Украины зарезервировать $325 млн в качестве процентов по долгу
2
Трамп рассматривает ужесточение санкций в отношении России
3
Мужчина обстрелял двух женщин с балкона дома на юго-востоке Москвы
4
Двух российских дипломатов вышлют из Эстонии
5
Обладатель рекордного выигрыша в 364 млн рублей из Сочи обратился к организаторам лотереи
6
Шойгу: причина катастрофы Ту-154 над Черным морем установлена на 99%
7
МРОТ к 2019 году уравняют с прожиточным минимумом в два этапа
Темы дня
Загрузка...
Реклама